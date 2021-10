Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Rando pédestre rose Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès EUR 5 5 À l’occasion d’octobre rose, le club athlétique belvésois vous propose une randonnée pédestre rose le samedi 30 octobre.

Marche ou course pour 8 kilomètres.

Une après-midi qui se terminera par un moment convivial sous la halle avec vin chaud et chocolat chaud offerts.

Départ à 15h, sous la halle de Belvès.

