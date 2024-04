Rando Pédestre et VTT Base les canoé du Bournat Le Bugue, dimanche 28 avril 2024.

Rando Pédestre et VTT Base les canoé du Bournat Le Bugue Dordogne

Randonnées pédestre et VTT. Rassemblons nous pour les orphelins des sapeurs-pompiers.

Randonnée pédestre de 9 ou 14 km. Départ 9h

Randonnée VTT 28,6 ou 41,5 km. Départ 8h45

Restauration possible à la Guinguette. 6€ dont 2€ pour les pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Inscription sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:45:00

fin : 2024-04-28

Base les canoé du Bournat All. Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

