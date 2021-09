Fay-aux-loges au PAC Fay-aux-Loges Rando pédestre “Entre Canal et forêt” au PAC Fay-aux-loges Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges

Rando pédestre “Entre Canal et forêt” au PAC, 3 octobre 2021, Fay-aux-loges. Rando pédestre “Entre Canal et forêt”

au PAC, le dimanche 3 octobre à 07:30

Randonnée pédestre “Entre canal et forêt” pour 8, 14 ou 20 km avec ravitaillements. Départ entre 7h30 et 9h30 au PAS, rue André Chenal. 8, 14 ou 20 km avec un ravitaillement surprise à la ferme. au PAC Rue Andre Chenal, Fay-aux-loges Fay-aux-loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T07:30:00 2021-10-03T09:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges Autres Lieu au PAC Adresse Rue Andre Chenal, Fay-aux-loges Ville Fay-aux-loges lieuville au PAC Fay-aux-loges