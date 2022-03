Rando pédestre à Le Mesnil Le Mesnil Le Mesnil Catégories d’évènement: Le Mesnil

Manche

Rando pédestre à Le Mesnil Le Mesnil, 18 avril 2022, Le Mesnil. Rando pédestre à Le Mesnil Le Mesnil

2022-04-18 – 2022-04-18

Le Mesnil Manche Le Mesnil Environ 8 km avec ravitaillement à mi-parcours

Accueil : à partir de 9h à la mairie

Départ : 9h30

Retour : 11h30

Repas : grillades/frites et dessert Inscriptions avant le 10 avril 2022 Environ 8 km avec ravitaillement à mi-parcours

Accueil : à partir de 9h à la mairie

Départ : 9h30

Retour : 11h30

Repas : grillades/frites et dessert Inscriptions avant le 10 avril 2022 cdflemesnil@gmail.com +33 2 33 53 88 91 Environ 8 km avec ravitaillement à mi-parcours

Accueil : à partir de 9h à la mairie

Départ : 9h30

Retour : 11h30

Repas : grillades/frites et dessert Inscriptions avant le 10 avril 2022 Le Mesnil

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil, Manche Autres Lieu Le Mesnil Adresse Ville Le Mesnil lieuville Le Mesnil Departement Manche

Le Mesnil Le Mesnil Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil/

Rando pédestre à Le Mesnil Le Mesnil 2022-04-18 was last modified: by Rando pédestre à Le Mesnil Le Mesnil Le Mesnil 18 avril 2022 Le Mesnil manche

Le Mesnil Manche