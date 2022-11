Rando pédestre 8km pour le Téléthon Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Rando pédestre 8km pour le Téléthon Saint-Riquier, 4 décembre 2022, Saint-Riquier. Rando pédestre 8km pour le Téléthon

Place de l’Église Saint-Riquier Somme

2022-12-04 09:00:00 – 2022-12-04 Saint-Riquier

Somme Saint-Riquier Rando pédestre de 8km organisé par les bénévoles des Six pour le téléthon.

Rendez-vous à 9h00 à la place de l’église pour un départ à 9h15. Participation minimum de 3€, une urne sera présente pour vos dons. Rando pédestre de 8km organisé par les bénévoles des Six pour le téléthon.

Rendez-vous à 9h00 à la place de l'église pour un départ à 9h15. Participation minimum de 3€, une urne sera présente pour vos dons.

