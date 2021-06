Salles Salles Gironde, Salles Rando Pédestre 33 km 770 Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles Gironde Salles EUR 20 Randonnée douce dans Salles : ses quartiers, sa forêt, les palombières, les moulins…

Pas de classement, pas de compétition

Prix : 20 € par marcheur (repas inclus)

Rapatriement possible par bus depuis les km 22 et 28

Accueil à partir de 7h00 au stade de football JP Rodriguez à Salles

Départ à 8h00

