Entre Maen Roch et Fougères, un massif vert borde la route départementale 155. C'est le bois de la Motte. Ce massif boisé de hêtres est traversé par de nombreuses allées forestières. De forme régulière et ramassée, il se distingue par des affleurements rocheux de granite, la pierre locale par excellence. Un sentier de découverte y a été aménagé pour permettre aux promeneurs d'en apprécier toutes les richesses, en protégeant les zones sensibles. Rendez-vous à 9h au parking du Bois de la Motte, sur la route entre Saint-Brice et Saint-Etienne-en-Coglès. Gratuit – Sur réservation +33 2 99 94 45 22

