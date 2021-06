Vendin-le-Vieil Bibliothèque de Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais, Vendin-le-Vieil Rando patrimoniale Bibliothèque de Vendin-le-Vieil Vendin-le-Vieil Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Bibliothèque de Vendin-le-Vieil, le dimanche 19 septembre à 09:30

Visite de la cité minière du 8 au chantier de la future médiathèque, un guide vous fera découvrir le passé, le présent et le futur de Vendin-le-Vieil. En partenariat avec « Le Trait d’union » et la municipalité de Vendin-le-Vieil. **RDV : devant l’école Jules Ferry 34 rue de la justice à Vendin-le-Vieil**

Entrée gratuite, sur inscription

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

