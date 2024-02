Rando patrimoine SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan, samedi 6 avril 2024.

Rando patrimoine SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Sur les Chemins du petit Versailles de Bigorre…

Entre patrimoine et coteaux boisés, découvrez les villages de St Sever de Rustan et Laméac.

Après une pause déjeuner au bistrot de l’Arros, laissez vous guider et découvrez l’abbaye de St Sever de Rustan. Protégée au titre des monuments historiques, l’abbaye bénédictine de St Sever de Rustan témoigne de l’histoire mouvementée de notre région.

L’architecture vous comble de tous les styles parcourus au cours des siècles de son histoire. L’Art roman y laisse la marque de sa plénitude, la période gothique le témoignage de sa lumière, la période classique son empreinte austère et les années Louis XV ! La beauté de ce site ne peut que séduire les amateurs d’histoire de l’art.

Programme de la journée :

Rendez-vous Abbaye de Saint Sever de Rustan

9h00 accueil café

Randonnée guidée de 10 km

Déjeuner au Bistrot de l’Arros

14h30 Visite guidée de l’Abbaye, découverte des nouveaux projets.

16h00 Fin de l’excursion.

Tarif 32 €/personne, il comprend la rando, la visite et le déjeuner. 32 32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye

Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie info@coeursudouest-tourisme.com

