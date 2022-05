Rando-patrimoine : Regards croisés sur le paysage portuaire du Havre Le Havre, 12 juin 2022, Le Havre.

Rando-patrimoine : Regards croisés sur le paysage portuaire du Havre Le Havre

2022-06-12 14:15:00 14:15:00 – 2022-06-12

Le Havre Seine-Maritime

Un pays, des paysages – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Le Pays d’art et d’histoire et Le Havre Port Center s’associent pour proposer une visite inédite à deux voix. Partez à la découverte du paysage portuaire depuis le pont de Notre-Dame en passant par les bassins, jusqu’à la cloche des dockers. Les guides confrontent lecture actuelle et approche historique des infrastructures et des sites qui ont marqué l’évolution du trafic, des navires et des marchandises.

Durée : 2h30-3h – A partir de 10 ans.

Chaussures de marche conseillées.

Réservation obligatoire.

Le Havre

