Plouénan Finistère Rando-patrimoine « Plouénan côté mer », accompagnée et commentée par Patrick Le Cann et Alain Ollivier, bénévoles de Pays. RDV sur le parking du lieu-dit Kerlaudy.

Distance 6,5 km.

Difficulté moyenne.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

