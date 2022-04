RANDO PATRIMOINE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

RANDO PATRIMOINE Mamers, 14 mai 2022, Mamers. RANDO PATRIMOINE Mamers

2022-05-14 – 2022-05-14

Mamers Sarthe Bientôt “Petite cité de caractère”, Mamers propose à ses habitants, visiteurs… une rando patrimoine pour découvrir en marchant ! C’est aussi l’occasion de se familiariser avec le SPR. RDV à 10h à la Mairie de Mamers. Inscriptions souhaitées à l’Office de Tourisme avant le 13 mai. Gratuit. Dans le cadre de son SPR, Mamers propose une balade en ville avec un spécialiste du patrimoine. contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63 http://www.tourisme-maine-saosnois.com/ Bientôt “Petite cité de caractère”, Mamers propose à ses habitants, visiteurs… une rando patrimoine pour découvrir en marchant ! C’est aussi l’occasion de se familiariser avec le SPR. RDV à 10h à la Mairie de Mamers. Inscriptions souhaitées à l’Office de Tourisme avant le 13 mai. Gratuit. Mamers

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Ville Mamers lieuville Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

RANDO PATRIMOINE Mamers 2022-05-14 was last modified: by RANDO PATRIMOINE Mamers Mamers 14 mai 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe