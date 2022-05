Rando-patrimoine : Les paysages agricoles du pays de Caux au fil des saisons #Printemps La Remuée La Remuée Catégories d’évènement: La Remuée

Un pays, des paysages – Organisé par Pays d'art et d'histoire.

Paysage agricole du pays de Caux au fil des saisons – #2 Le printemps. Par Sophie Bellest, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Les espaces agricoles constituent une des composantes majeures du paysage de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Terres et cultures sont en constante évolution sous l’effet conjugué de la main de l’homme et des saisons. Sophie Bellest vous invite à poser un regard attentif sur ces interactions en étudiant chaque saison à la loupe. Cette randonnée d’une journée vous immergera dans les paysages agricoles aux accents printaniers et estivaux des communes de la Remuée et Les Trois Pierres. A partir de 10 ans.

Chaussures de marche et tenue adaptée obligatoire – Pique-nique à apporter.

Paysage agricole du pays de Caux au fil des saisons – #2 Le printemps. Par Sophie Bellest, guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire. Les espaces agricoles constituent une des composantes majeures du paysage de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Terres et cultures sont en constante évolution sous l'effet conjugué de la main de l'homme et des saisons. Sophie Bellest vous invite à poser un regard attentif sur ces interactions en étudiant chaque saison à la loupe. Cette randonnée d'une journée vous immergera dans les paysages agricoles aux accents printaniers et estivaux des communes de la Remuée et Les Trois Pierres. A partir de 10 ans.

Chaussures de marche et tenue adaptée obligatoire – Pique-nique à apporter.

Durée : 6h

