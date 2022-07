Rando-patrimoine : La légende de la pierre grise Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Rando-patrimoine : La légende de la pierre grise Gonfreville-l’Orcher, 16 août 2022, Gonfreville-l'Orcher. Rando-patrimoine : La légende de la pierre grise

5 Route de Saint-Martin Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

2022-08-16 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-16 Gonfreville-l’Orcher

Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Un pays, des paysages – Proposé par la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher La Pierre Grise est un dolmen situé sur les hauteurs de Montivilliers qui a inspiré légendes et croyances. Une version du 15ème siècle de la légende de la Pierre Grise vous sera contée à la croisée des chemins, devant le mégalithe. D’autres histoires, drolatiques ou terrifiantes, viendront ponctuer cette balade, qui vous mènera au fil de l’eau puis dans la forêt en passant par les jardins de Colmoulins. A partir de 10 ans – Chaussures de marche indispensables, inaccessible aux poussettes et fauteuils roulants. Durée : 2h – 2h30 – 5,5 km avec dénivelé

Réservation obligatoire. Un pays, des paysages – Proposé par la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher La Pierre Grise est un dolmen situé sur les hauteurs de Montivilliers qui a inspiré légendes et croyances. Une version du 15ème siècle de… Un pays, des paysages – Proposé par la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher La Pierre Grise est un dolmen situé sur les hauteurs de Montivilliers qui a inspiré légendes et croyances. Une version du 15ème siècle de la légende de la Pierre Grise vous sera contée à la croisée des chemins, devant le mégalithe. D’autres histoires, drolatiques ou terrifiantes, viendront ponctuer cette balade, qui vous mènera au fil de l’eau puis dans la forêt en passant par les jardins de Colmoulins. A partir de 10 ans – Chaussures de marche indispensables, inaccessible aux poussettes et fauteuils roulants. Durée : 2h – 2h30 – 5,5 km avec dénivelé

Réservation obligatoire. Gonfreville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Gonfreville-l'Orcher Adresse 5 Route de Saint-Martin Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime Ville Gonfreville-l'Orcher lieuville Gonfreville-l'Orcher Departement Seine-Maritime

Rando-patrimoine : La légende de la pierre grise Gonfreville-l’Orcher 2022-08-16 was last modified: by Rando-patrimoine : La légende de la pierre grise Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher 16 août 2022 5 Route de Saint-Martin Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime

Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime