2022-05-21 08:45:00 08:45:00 – 2022-05-21

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Guerres et paix – Proposé par l’association Astonia. Ce parcours de 10 km vous emmène à la découverte du cheminement du fossé anti-char depuis Octeville-sur-Mer, des postes de défense allemands, jusqu’à l’épicentre de l’attaque du 10 septembre 1944 au niveau du mémorial “Astonia” à Fontaine-la-Mallet. Vous suivez ensuite le chemin utilisé par les troupes britanniques et en particulier par les Écossais de la “51ème Highlander Division”, pour la Libération de la Forteresse du Havre, vers le plateau nord-ouest et le hameau de Dondeneville. Durée : 3h30

Départ : place Foch, Octeville-sur-Mer

Réservation obligatoire au 06 95 14 27 40 ou astonia.octeville@free.fr

Réservation obligatoire au 06 95 14 27 40 ou astonia.octeville@free.fr

