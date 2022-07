Rando-patrimoine : Du Pradon à Gournay Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Rando-patrimoine : Du Pradon à Gournay Gonfreville-l'Orcher, 5 août 2022

Route nationale 15 Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

2022-08-05 09:30:00

Seine-Maritime Un pays, des paysages – Proposé par la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher Rattaché à Gonfreville-l’Orcher depuis près de deux siècles, le hameau de Gournay peut s’enorgueillir d’un patrimoine bâti remarquable, que nous vous invitons à découvrir au fil d’une randonnée commentée. Cette balade vous révèlera un clos-masure et une église du 17ème siècle, un manoir Renaissance, témoignage unique de l’architecture italianisante de la pointe de Caux, ainsi qu’une ferme du 18ème siècle et des sources Vauban. A partir de 10 ans – Chaussures de marche indispensables, inaccessible aux poussettes et fauteuils roulants. Durée : 2h30 – 3h – 6,5 km avec dénivelé

Réservation obligatoire. Gonfreville-l’Orcher

Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime