Rando-patrimoine : De gare en gare Montivilliers, 4 septembre 2022, Montivilliers.

Rando-patrimoine : De gare en gare

Montivilliers Seine-Maritime

2022-09-04 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-04

Montivilliers

Seine-Maritime

Un pays, des paysages – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

De gare en gare : Montivilliers – Epouville – Rolleville

La rivière de la Lézarde sillonne la vallée du même nom, laquelle est également traversée par une ligne ferroviaire ponctuée de petites gares et arrêts. Cette randonnée s’attache aux traces d’un patrimoine diversifié, témoin de l’histoire de l’occupation et des activités commerciales , économiques et de villégiature dans la vallée.

A partir de 10 ans – Chaussures de marche indispensables, prévoir votre pique-nique.

Durée : 6h – 7 km.

Réservation obligatoire.

Un pays, des paysages – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

De gare en gare : Montivilliers – Epouville – Rolleville

La rivière de la Lézarde sillonne la vallée du même nom, laquelle est également traversée par une ligne ferroviaire ponctuée de…

Un pays, des paysages – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

De gare en gare : Montivilliers – Epouville – Rolleville

La rivière de la Lézarde sillonne la vallée du même nom, laquelle est également traversée par une ligne ferroviaire ponctuée de petites gares et arrêts. Cette randonnée s’attache aux traces d’un patrimoine diversifié, témoin de l’histoire de l’occupation et des activités commerciales , économiques et de villégiature dans la vallée.

A partir de 10 ans – Chaussures de marche indispensables, prévoir votre pique-nique.

Durée : 6h – 7 km.

Réservation obligatoire.

Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-06-27 par