RANDO PATRIMOINE DE FONSERANES À L’ACROPOLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

RANDO PATRIMOINE DE FONSERANES À L’ACROPOLE Béziers, 3 juillet 2022, Béziers. RANDO PATRIMOINE DE FONSERANES À L’ACROPOLE Béziers

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 11:30:00

Béziers Hérault 12 12 EUR Profitez au mieux de ce tout nouveau sentier de découverte entre le Canal du Midi et le centre historique, avec un parcours commenté. La balade à pied part du bas des 9 écluses et serpente entre des sites majeurs du patrimoine biterrois : 9 écluses de Fonseranes, Canal du Midi, pont-canal, berges de l’Orb, pont Vieux, le nouveau cheminement piéton, la cathédrale.

Après avoir franchi ces 42 mètres de dénivelé, rejoignez le Petit Train sur les Allées Paul Riquet pour un retour… sans fatigue. Groupe limité, bien chaussé et équipé (chapeau, bouteille d’eau).

Non-accessible aux personnes à mobilité réduite, les porte-bébés sont conseillés.

Béziers

