Rando-patrimoine à Vassivière Peyrat-le-Château, vendredi 19 juillet 2024.

Rando-patrimoine à Vassivière Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous proposent une randonnée à 2 voix aux abords du lac de Vassivière, à la découverte du patrimoine sculptures contemporaines, murets de pierre sèche, tumuli, bâti rural, mais aussi l’histoire du lac. Le CEN focalisera sur son environnement entre forêts et tourbières, dont la gestion de sites comme le Puy la Besse.

Chaussures de marche conseillées. Réservation obligatoire (annulé si mauvais temps) du lundi au vendredi. Pique-nique à prévoir. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19 17:00:00

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

