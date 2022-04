Rando patrimoine – À la découverte des Turlurons Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Rando patrimoine – À la découverte des Turlurons Billom, 29 avril 2022, Billom. Rando patrimoine – À la découverte des Turlurons Billom

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 16:30:00

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR Patrimoine naturel emblématique de Billom, les anciens volcans des Turlurons accueillent aussi un patrimoine bâti qui témoigne de l’histoire de la ville de Billom. contact.billom@vacances-livradois-forez.fr +33 4 73 68 39 85 http://www.vacances-livradois-forez.fr/ Billom

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Ville Billom lieuville Billom Departement Puy-de-Dôme

Billom Billom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/billom/

Rando patrimoine – À la découverte des Turlurons Billom 2022-04-29 was last modified: by Rando patrimoine – À la découverte des Turlurons Billom Billom 29 avril 2022 Billom Puy-de-Dôme

Billom Puy-de-Dôme