Rendez-vous à 16h devant la fontaine de la Bastide pour une petite randonnée d’environ 3km. Prévoir des chaussures de marche. Durée : 1h30 environ. Participation libre au profit de la restauration de l’église de Bredons. L’animation peut-être reportée en cas de mauvais temps. Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur.

Réservation obligatoire

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, parcourez avec un greeter (habitant-guide bénévole) les sentiers et l’histoire des hameaux de la Bastide, Malpertuis, Ampalat et Grand-Champ. La Bastide La Bastide, 15300 LAVEISSIERE Laveissière Cantal

