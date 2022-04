Rando Orientation Saint-Suliac Saint-Suliac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Suliac

Rando Orientation Saint-Suliac, 23 avril 2022, Saint-Suliac. Rando Orientation Maison de la Rance 25 quai de La Rance Saint-Suliac

2022-04-23 – 2022-04-23 Maison de la Rance 25 quai de La Rance

Saint-Suliac Ille-et-Vilaine Saint-Suliac Venez découvrir Saint-Suliac de façon originale, en solo, en groupe ou en famille, à votre rythme, en marchant , en trottant ou en courant.

Parcours sport-santé : 4 ou 6 kms

Parcours sport-loisir : 9 ou 12 kms Inscriptions sur le site internet ou sur place

Horaires accueil à partir de 14h00 secretariat@dinan-course-orientation.fr +33 6 04 49 70 15 Venez découvrir Saint-Suliac de façon originale, en solo, en groupe ou en famille, à votre rythme, en marchant , en trottant ou en courant.

Parcours sport-santé : 4 ou 6 kms

Parcours sport-loisir : 9 ou 12 kms Inscriptions sur le site internet ou sur place

Horaires accueil à partir de 14h00 Maison de la Rance 25 quai de La Rance Saint-Suliac

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Suliac Autres Lieu Saint-Suliac Adresse Maison de la Rance 25 quai de La Rance Ville Saint-Suliac lieuville Maison de la Rance 25 quai de La Rance Saint-Suliac Departement Ille-et-Vilaine

Rando Orientation Saint-Suliac 2022-04-23 was last modified: by Rando Orientation Saint-Suliac Saint-Suliac 23 avril 2022 ille-et-vilaine saint -suliac

Saint-Suliac Ille-et-Vilaine