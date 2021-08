Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-le-Vieux Rando Okabe – petite journée Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux

Rando Okabe – petite journée Saint-Jean-le-Vieux, 5 août 2021, Saint-Jean-le-Vieux. Rando Okabe – petite journée 2021-08-05 – 2021-08-05

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux 16 EUR Découverte de la forêt d’Irati, des estives et d’un site archéologique important.

+33 5 59 37 03 57



Zeharka

