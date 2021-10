Saint-Eugène Saint-Eugène Aisne, Saint-Eugène Rando nocturne et gourmande Saint-Eugène Saint-Eugène Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Eugène

Saint-Eugène Aisne Saint-Eugène 10 2ème randonnée nocturne organisée par l’ACPV.

Parcours de 10km avec des énigmes, à faire en équipe ou en solo !

Marche de nuit, avec ravitaillement gourmand, jeux et surprises !

Inscriptions au 06 82 01 08 49 avant le 25/10

