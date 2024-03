Rando nocturne en vallée du Célé Corn, samedi 25 mai 2024.

Venez inaugurer et parcourir le nouveau sentier de randonnée nocturne de Corn en présence de l’équipe du Parc. Après la présentation officielle du projet par les élus, une sortie nature de 2h sur cet itinéraire de 4 kilomètres aisément praticable vous fera découvrir sous un nouvel angle les paysages de la vallée du Célé et vous familiarisera avec la faune du crépuscule.

Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac. A 16h30, une première sortie sera animée par l’équipe du Pays d’Art et d’Histoire et permettra de découvrir le patrimoine bâti du village.

Prévoir des chaussures de randonnée et une lampe frontale

A partir de 8 ans

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

Mairie

Corn 46100 Lot Occitanie

