2022-10-31 – 2022-10-31 Coupiac Aveyron EUR 6, Place du manège Le château Coupiac Alors que les zombies se relèvent et que les monstres sortent de leurs tanières, sauras-tu surmonter les horreurs de la nuit.

Ta mission : venir costumé, seul éclairage accepté celui de ton téléphone, toutes autres lumières rendent les montres agressifs…

Départ depuis les marches du château à partir de 20h et toutes les 5 mn jusqu’à 21h par groupes de 10 à 15 personnes.

Arrivée sur la place du centre pour vous remettre de vos émotions. La buvette vous proposera, crêpes, gaufres et diverses boissons ! Un prix sera attribué au plus beau déguisement ! Réservation à partir du 21 octobre Vous êtes conviés à une randonnée nocturne cauchemardesque ! chateau.decoupiac@wanadoo.fr +33 5 65 99 79 45 http://www.chateaudecoupiac.com/ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

