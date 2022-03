Rando nettoyage de printemps Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-04-03 – 2022-04-03

L'association Eglise Verte organise une rando nettoyage de printemps dans la ville de Nogent-le-Rotrou. Le parcours passera par l'église Saint-Jean-Baptiste, la passerelle et la promenade Camille Silvy et l'église Saint-Laurent. Départ de l'église Saint-Hilaire à 14h30. Goûter de fin à la maison paroissiale.

