RANDO NATURE SUR LE SENTIER DU CASTOR Sarrebourg, 17 octobre 2021, Sarrebourg.

Sarrebourg Moselle

A la sortie de Sarrebourg, le circuit du Castor invite à un agréable parcours à travers la forêt. Accompagné par un animateur, vous observerez et comprendrez mieux comment l’Homme peut préserver la faune et la flore en restaurant les continuités écologiques. Cette sortie est organisée dans le cadre des actions que mène la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud pour maintenir ou reconstituer la trame verte et bleu, afin que différentes espèces puissent circuler librement sur le territoire pour s’alimenter, se reproduire, se reposer et assurer leur cycle de vie. Une sortie riche d’observations et de découvertes. Date unique : dimanche 17 octobre 2021, à 9h30, devant l’église St Martin (Sarrebourg – quartier de Hoff). Difficulté : facile. Distance : 5 km. Tout public.Gratuit..Places limitées. Sur réservation uniquement. Billetterie en ligne sur le site de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud et au comptoir de l’Office de Tourisme

