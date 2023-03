Rando-nature printanière Manicamp Manicamp Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Manicamp Rdv le mercredi 3 mai de 09h à 12h à Manicamp pour partir à la découverte de la faune et de la flore des prairies de Manicamp lors d’une balade nature remplie d’anecdotes !

Sortie organisée par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec les communes

Inscriptions obligatoire au 03 22 89 63 96 +33 3 22 89 63 96 Jérôme Halâtre

