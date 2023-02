Rando nature Ons-en-Bray Ons-en-Bray Catégories d’Évènement: Oise

Ons-en-Bray

Rando nature, 24 septembre 2023, Ons-en-Bray

2023-09-24 – 2023-09-24 Ons-en-Bray

Oise Ons-en-Bray Randonnée nature à Ons-en-Bray, le dimanche 24 septembre 2023 pour une marche familiale d’environ 12 kilomètres au rythme de chacun, organisée par l’association Correlation « mieux connaître la nature pour mieux la préserver » Rdv à l’église du village d’Ons-en-Bray Montant de l’adhésion à l’association pour une année : 13€/ pers, 22€ pour un couple, 30€ pour une famille. Ons-en-Bray

Détails Catégories d'Évènement: Oise, Ons-en-Bray
Lieu Ons-en-Bray
Adresse Place de l'Église

Ons-en-Bray Ons-en-Bray Oise