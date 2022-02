Rando nature / L’igue de Crégols, tous les sens en éveil Crégols Crégols Catégories d’évènement: Crégols

Crégols Lot Crégols Laissez-vous guider par vos sens sur le sentier karstique de l’Igue de Crégols ! Le site vous dévoilera ses curiosités géologiques à travers un parcours accompagné par Emmy, animatrice de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. Elle vous emmènera sur l’un des plus beaux lieux de la Réserve.

Circuit de 5 km avec 290 m de dénivelé positif. Montée difficile sur 500 m au départ puis niveau facile par la suite. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Prévoir des chaussures de marche, de l‘eau et une tenue adaptée. ©GlobeBlogueurs

