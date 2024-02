RANDO NATURE DE BRIQUES EN GALETS, DESTINATION OCCYGENE Blagnac, samedi 2 mars 2024.

Haute-Garonne Tourisme vous invite à partager un moment convivial lors d’une randonnée à destination du salon Occ’ygène Meet à Aussonne avec un départ de Blagnac.

Cette randonnée gratuite est proposée par Haute-Garonne Tourisme et sera encadrée par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Ce parcours vous conduira sur les rives de la Garonne avec des paysages naturels abritant des espèces protégées. Vous traverserez également le vieux Blagnac et pourrez observer des sculptures de Toutain, l’église, le monastère…

Cette balade s’adresse à un public familial. N’oubliez pas votre sac à dos avec gourde et encas, coupe vent ou vêtement de pluie, lunettes de soleil et casquette.

Cette randonnée fait partie d’un programme de 6 balades tout niveau en Haute-Garonne.

11 km environ 3h00 de marche Dénivelé non significatif.

Inscription obligatoire. 30 personnes maximum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

STATION TRAMWAY ODYSSUD BLAGNAC

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie rando@tourismehg.com

L’événement RANDO NATURE DE BRIQUES EN GALETS, DESTINATION OCCYGENE Blagnac a été mis à jour le 2024-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE