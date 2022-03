Rando Nature | Bois de Kerbescond et canal Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Côtes d’Armor Envie de découvrir les chemins creux et sites exceptionnels du Centre Bretagne ?

Nous nous chargeons de l’itinéraire, des informations… Il vous reste à prévoir un pique-nique et bonnes chaussures ! Randonnée de 15 km

Bois de Kerbescond et canal de Nantes à Brest

