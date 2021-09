Cérilly Cérilly Allier, Cérilly Rando-nature- Balade découverte des sous-bois Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Rando-nature- Balade découverte des sous-bois 2021-10-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-03 12:00:00 12:00:00 Rond de Thiolais Forêt Domaniale de Tronçais

Cérilly Allier

Cérilly Allier Cérilly BALADE DECOUVERTE DES SOUS-BOIS.

Dimanche 3 Octobre 2021, à 9h30 au départ du Rond de Thiolais, en Forêt de Tronçais, l’Amicale des donneurs de sang de Cérilly vous propose une rando-nature d’environ 5 km, avec la participation de CAP Tronçais. +33 6 81 64 16 81 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

