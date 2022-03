Rando nature avec un âne Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville Catégories d’évènement: Frémainville

Rando nature avec un âne Parking de la Forêt régionale de Galluis, 28 août 2022, Frémainville. Rando nature avec un âne

Parking de la Forêt régionale de Galluis, le dimanche 28 août à 10:00

Contrairement aux idées reçues, l’âne est un animal attachant, intelligent et curieux. Bref, un formidable compagnon de marche ! Votre guide vous présentera son âne, puis vous partirez avec eux à la découverte de la Forêt régionale de Galluis et du monde merveilleux des arbres. Randonnée à la journée d’environ 8 km, accessible à tous. Prévoir pique-nique, chaussures fermées, pantalons et vêtements adaptés à la météo. Réservation : 0608280215 ou [anesenvexin@orange.fr](mailto:anesenvexin@orange.fr) Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France : avec un âne comme compagnon de marche, vous découvrirez la forêt autrement ! Parking de la Forêt régionale de Galluis 1 Chemin de la Tourelle, 95450 Frémainville, France Frémainville Val-d’Oise

