Rando-nature avec « Bourrache et coquelicot » Coulonges-sur-Sarthe Coulonges-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Coulonges-sur-Sarthe

Orne

Rando-nature avec « Bourrache et coquelicot » Coulonges-sur-Sarthe, 22 mai 2022, Coulonges-sur-Sarthe. Rando-nature avec « Bourrache et coquelicot » Coulonges-sur-Sarthe

2022-05-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-22

Coulonges-sur-Sarthe Orne Coulonges-sur-Sarthe Après la matinée de rando-vélo à Coulonges, une après-midi de balade pédestre viendra compléter cette journée sportive. Animée par Anne Vandenberghe de « Bourrache et coquelicot », cette balade sera parsemée d’anecdotes et d’histoires autour des plantes rencontrées en chemin. Balade découverte 2-5 km. Après la matinée de rando-vélo à Coulonges, une après-midi de balade pédestre viendra compléter cette journée sportive. Animée par Anne Vandenberghe de « Bourrache et coquelicot », cette balade sera parsemée d’anecdotes et d’histoires autour des… Après la matinée de rando-vélo à Coulonges, une après-midi de balade pédestre viendra compléter cette journée sportive. Animée par Anne Vandenberghe de « Bourrache et coquelicot », cette balade sera parsemée d’anecdotes et d’histoires autour des plantes rencontrées en chemin. Balade découverte 2-5 km. Coulonges-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-Sarthe, Orne Autres Lieu Coulonges-sur-Sarthe Adresse Ville Coulonges-sur-Sarthe lieuville Coulonges-sur-Sarthe Departement Orne

Coulonges-sur-Sarthe Coulonges-sur-Sarthe Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulonges-sur-sarthe/

Rando-nature avec « Bourrache et coquelicot » Coulonges-sur-Sarthe 2022-05-22 was last modified: by Rando-nature avec « Bourrache et coquelicot » Coulonges-sur-Sarthe Coulonges-sur-Sarthe 22 mai 2022 Coulonges-sur-Sarthe Orne

Coulonges-sur-Sarthe Orne