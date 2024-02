RANDO NATURE AUTOUR D’ASPET PIEMONT AUX COULEURS D’AUTOMNE Aspet, samedi 12 octobre 2024.

RANDO NATURE AUTOUR D’ASPET PIEMONT AUX COULEURS D’AUTOMNE Aspet Haute-Garonne

Haute-Garonne Tourisme vous invite à randonner dans le piémont pyrénéen où, durant l’automne, la nature se pare de mille couleurs. Les sentiers boisés se transforment en symphonie de teintes avec le rouge écarlate des érables, le jaune vif des bouleaux et l’orange profond des chênes.

Cette randonnée gratuite est proposée par Haute-Garonne Tourisme et encadrée par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Cette randonnée très boisée vous permettra de découvrir l’atypique Chapelle de Miegecoste, les prairies de Gèles avec une vue imprenable sur le seigneur du Comminges le Cagire !

Vous pourrez profiter du marché de producteurs locaux et des terrasses de café autour de la fontaine de ce village de montagne.

N’oubliez pas votre sac à dos avec gourde et pique-nique, coupe vent ou vêtement de pluie, lunettes de soleil et casquette.

Cette randonnée fait partie d’un programme de 6 balades tout niveau en Haute-Garonne.

13 km Durée 5h Dénivelé 600md+ Difficulté bon marcheur. Bâtons recommandés.

Inscription obligatoire. 30 personnes maximum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:30:00

fin : 2024-10-12 14:30:00

OFFICE DE TOURISME

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

L’événement RANDO NATURE AUTOUR D’ASPET PIEMONT AUX COULEURS D’AUTOMNE Aspet a été mis à jour le 2024-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE