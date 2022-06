Rando Nature, 20 août 2022, .

Rando Nature



2022-08-20 09:00:00 – 2022-08-20

Samedi 20 août : DAVREY – Rando Nature à 9h. Circuit de maximum 8 km. Une collation locale vous sera proposée lors de ces demi-journées. Découvrez le projet de restauration de l’Armance et du Landion, ayant permis de reconnecter les zones humides et d’enrayer la dégradation des milieux naturels. Ce site a pour objectif de sensibiliser le public aux milieux aquatiques et humides, à l’écologie, ainsi qu’aux intérêts patrimoniaux et paysagers. Merci de prévoir : de bonnes chaussures de marche, un chapeau ou une casquette, de la crème solaire, de l’eau, des habits confortables (voir un pantalon pour certains circuits). Ouvert à tous. Sur inscription obligatoire. Tarif : 5 €/personne, collation comprise. Organisé par l’Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

dernière mise à jour : 2022-06-29 par