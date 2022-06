Rando Nature

Samedi 16 juillet : RIGNY LE FERON – Rando Nature à 9h. Circuit de 6 km. Une collation locale vous sera proposée lors de ces demi-journées. Nous vous dévoilerons les arbres remarquables répertoriés par l'ONF qui se cachent dans la forêt de Rigny-le-Ferron. Merci de prévoir : de bonnes chaussures de marche, un chapeau ou une casquette, de la crème solaire, de l'eau, des habits confortables (voir un pantalon pour certains circuits). Ouvert à tous. Sur inscription obligatoire. Tarif : 5 €/personne, collation comprise. Organisé par l'Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

