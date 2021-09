Mouchard Mouchard Jura, Mouchard Rando muscadienne et marché des producteurs Mouchard Mouchard Catégories d’évènement: Jura

Mouchard

Rando muscadienne et marché des producteurs Mouchard, 5 septembre 2021, Mouchard. Rando muscadienne et marché des producteurs 2021-09-05 09:00:00 – 2021-09-05 11:00:00 Rue du champ de foire Champ de foire

Mouchard Jura Mouchard Le Foyer rural de Mouchard propose pour cette randonnée muscadienne : une boucle de 5km ainsi qu’une boucle de 10km accessibles pour tous (sauf poussettes). Animations pour enfants, repas sur place avec ravitaillements sur les parcours. Découverte des vestiges du château de Vaulgrenant et départs au Champ de Foire à Mouchard.

Présence d’un marché de producteurs locaux.

Pass sanitaire pour les randonneurs. Inscriptions avant le 2 septembre via le site internet ou “Aux fleurs du Val d’Amour” https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=177091 Le Foyer rural de Mouchard propose pour cette randonnée muscadienne : une boucle de 5km ainsi qu’une boucle de 10km accessibles pour tous (sauf poussettes). Animations pour enfants, repas sur place avec ravitaillements sur les parcours. Découverte des vestiges du château de Vaulgrenant et départs au Champ de Foire à Mouchard.

Présence d’un marché de producteurs locaux.

Pass sanitaire pour les randonneurs. Inscriptions avant le 2 septembre via le site internet ou “Aux fleurs du Val d’Amour” dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Mouchard Autres Lieu Mouchard Adresse Rue du champ de foire Champ de foire Ville Mouchard lieuville 46.97823#5.79434