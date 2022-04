Rando Muco Belle-Isle-en-Terre, 1 mai 2022, Belle-Isle-en-Terre.

Rando Muco Belle-Isle-en-Terre

2022-05-01 – 2022-05-01

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre

Une manifestation multi-sports tout public, agrémentée de nombreuses animations : concerts, balade contée, fest-deiz… Trails de 44 Km en ligne (la Remontée du Jaudy) / 25 Km / 14 Km / 8 Km. Marches nordiques de 25 Km et 14 Km. Randos et RAID VTT. Randonnées pédestres. Une journée nature en famille pour vaincre la mucoviscidose! Challenge / Trophée : Challenge de la Solidarité. Cette année, la course « découverte du trail » destinée aux personnes en autonomie de marche fait son entrée au côté des courses habituelles. Il consistera en une boucle de 750 mètres, qui sera parcourue jusqu’à quatre fois selon les aptitudes de chaque participant.

http://www.randomuco.org/

Belle-Isle-en-Terre

