Rando-Motos Gournay-en-Bray, 29 août 2021, Gournay-en-Bray. Rando-Motos 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 12:30:00

Gournay-en-Bray Seine-Maritime Gournay-en-Bray Partez à la découverte du patrimoine du Pays de Bray à moto pour la 3ème édition du Bray Run.

– 1er départ à 10h depuis le Place Nationale de Gournay-en-Bray

– 2ème départ à 14h30 depuis la place nationale de Gournay-en-Bray Partez à la découverte du patrimoine du Pays de Bray à moto pour la 3ème édition du Bray Run.

– 1er départ à 10h depuis le Place Nationale de Gournay-en-Bray

– 2ème départ à 14h30 depuis la place nationale de Gournay-en-Bray +33 6 80 92 56 26 Partez à la découverte du patrimoine du Pays de Bray à moto pour la 3ème édition du Bray Run.

– 1er départ à 10h depuis le Place Nationale de Gournay-en-Bray

– 2ème départ à 14h30 depuis la place nationale de Gournay-en-Bray dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gournay-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Gournay-en-Bray Adresse Ville Gournay-en-Bray lieuville 49.48231#1.72368