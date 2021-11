Monteton Monteton Lot-et-Garonne, Monteton Rando Moto – Quad Téléthon Monteton Monteton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2021-12-05 – 2021-12-05

Monteton Lot-et-Garonne Monteton EUR 15 45 Randonnée moto – quad avec le Téléthon. Repas prévu à la salle des fêtes de Monteton le midi à la fin de la randonnée. Circuit de 90km environ.

Réservation obligatoire par mail, jusqu’au 30 novembre 2021. Comité des fêtes MONTETON

