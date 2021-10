Aiguillon Aiguillon Aiguillon, Lot-et-Garonne Rando moto pour octobre rose Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

Rando moto pour octobre rose Aiguillon, 23 octobre 2021, Aiguillon. Rando moto pour octobre rose 2021-10-23 – 2021-10-23

Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon Aiguillon se mobilise pour l’octobre rose, pour l’occasion, les meules du moulin propose une balade ouverte à tous ! Départ depuis la place du 14 juillet, avec une moto plein fait !

Un seul mot d’ordre : porter du rose !

Randonnée de 100 km environ, arrêt et pause café à Monbahus.

Inscriptions avant le 18 octobre. Aiguillon se mobilise pour l’octobre rose, pour l’occasion, les meules du moulin propose une balade ouverte à tous ! Départ depuis la place du 14 juillet, avec une moto plein fait !

Un seul mot d’ordre : porter du rose !

Randonnée de 100 km environ, arrêt et pause café à Monbahus.

Inscriptions avant le 18 octobre. +33 6 80 87 02 62 Aiguillon se mobilise pour l’octobre rose, pour l’occasion, les meules du moulin propose une balade ouverte à tous ! Départ depuis la place du 14 juillet, avec une moto plein fait !

Un seul mot d’ordre : porter du rose !

Randonnée de 100 km environ, arrêt et pause café à Monbahus.

Inscriptions avant le 18 octobre. mairie aiguillon dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aiguillon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Aiguillon Adresse Ville Aiguillon lieuville 44.3025#0.34056