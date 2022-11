Rando moto et quad » la Boussaquine » Boussac-Bourg Boussac-Bourg Catégorie d’évènement: Boussac-Bourg

Rando moto et quad » la Boussaquine » Boussac-Bourg, 3 décembre 2022, Boussac-Bourg. Rando moto et quad » la Boussaquine »

Boussac-Bourg

2022-12-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-12-03 Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg 2 boucles de 70 km fléchées au départ de Boussac-Bourg – Repas du soir à partir de 18h00 – 70€ l’inscription, collation, repas et vin chaud compris – a partir de 7h rando quad et moto » la Boussaquine » à l’occasion du Téléthon Boussac-Bourg

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Boussac-Bourg Autres Lieu Boussac-Bourg Adresse Boussac-Bourg Ville Boussac-Bourg lieuville Boussac-Bourg

Rando moto et quad » la Boussaquine » Boussac-Bourg 2022-12-03 was last modified: by Rando moto et quad » la Boussaquine » Boussac-Bourg Boussac-Bourg 3 décembre 2022

Boussac-Bourg