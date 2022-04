Rando Moto de Pâques Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Rando Moto de Pâques Cajarc, 17 avril 2022, Cajarc.

2022-04-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-17

Cajarc Lot Cajarc 25 EUR 9h/9h30 Accueil place du foirail- Cajarc, café accueil, pointage.

10h Départ pour un circuit découverte avec repas à la ferme, et 1h de visite site historique l’après-midi.

Réservation obligatoire avant le 4 avril

Cajarc

