RANDO MOSELLE : VILLAGE DES ANIMATIONS ET DE LA RESTAURATION Saint-Quirin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Quirin. RANDO MOSELLE : VILLAGE DES ANIMATIONS ET DE LA RESTAURATION 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00

Samedi 3 juillet 2021 de 18h30 à 22h00 le village des animations (fermeture à 21h45) et de la restauration; place de l'église à Saint-Quirin sera accessible gratuitement à tous. Restauration : pizzas flamms, grillades, buvette. Spectacle et animation musicale en déambulation (fanfare, saxophoniste, troupe de musique, jongleurs, échassiers)

