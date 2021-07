Saint-Quirin Saint-Quirin Moselle, Saint-Quirin RANDO MOSELLE : VEILLÉE CELTIQUE Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

RANDO MOSELLE : VEILLÉE CELTIQUE Saint-Quirin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Quirin. RANDO MOSELLE : VEILLÉE CELTIQUE 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00

Saint-Quirin Moselle Samedi 3 juillet 2021 à partir de 22h00 et 23h00, vous est proposé une veillée celtique gratuite à la Haute Chapelle de Saint-Quirin. Spectacle de feu par la compagnie Acroballes. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

