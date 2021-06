Dabo Dabo Dabo, Moselle RANDO MOSELLE : SYLVOTHÉRAPIE ET VITALITÉ Dabo Dabo Catégories d’évènement: Dabo

RANDO MOSELLE : SYLVOTHÉRAPIE ET VITALITÉ Dabo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dabo. RANDO MOSELLE : SYLVOTHÉRAPIE ET VITALITÉ 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-03

Dabo Moselle Dabo 18 EUR Suivez-moi sur un sentier de forêt au milieu d’arbres, à la rencontre de notre Terre Mère et quelquefois aussi à la rencontre de Soi. Respirez les Phytocides et autres huile essentielles forestière, sentir l’énergie des arbres et écouter les bruits naturels de de notre environnement, se déconnecter pour mieux se reconnecter à la nature et à soi.

Inscriptions à l’office de tourisme de Dabo ou Phalsbourg, tarif adulte 18,00€, niveau : facile, distance : 3 km, 15 places. tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 42 42 https://www.randomoselle.com/ SYLVOTHÉRAPIE ET VITALITÉ – MOSL dernière mise à jour : 2021-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

Détails Catégories d’évènement: Dabo, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Dabo Adresse Ville Dabo lieuville 48.65374#7.23589