Walscheid Moselle Petite balade sur les hauteurs de Walscheid pour aller à la rencontre des chèvres montagnardes. Explication sur leur rôle paysager. Repas au milieu des chèvres. Date unique : samedi 10 juillet 2021, départ à 9h45, au départ de la place Schuman (devant la mairie) de Walscheid. Difficulté : facile. Distance : 5,5 km. Tarif unique : 4€. Equipement nécessaires : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques, eau et encas. Repas tiré du sac. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. Petite balade sur les hauteurs de Walscheid pour aller à la rencontre des chèvres montagnardes. Explication sur leur rôle paysager. Repas au milieu des chèvres. Date unique : samedi 10 juillet 2021, départ à 9h45, au départ de la place Schuman (devant la mairie) de Walscheid. Difficulté : facile. Distance : 5,5 km. Tarif unique : 4€. Equipement nécessaires : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques, eau et encas. Repas tiré du sac. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

Lieu Walscheid Adresse rue du Stade Place Schuman Ville Walscheid